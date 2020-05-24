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Aktüel

Çankırı'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:41:00 -
Çankırı'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ramazan Kaparkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan Ramazan Kaparkaya'dan (45) haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgede ekiplerle birlikte köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında, henüz Kaparkaya'ya ait bir ize rastlanamadı.

Kaparkaya'nın zihinsel engelli olduğu ve ailesiyle yaşadığı belirtildi.

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