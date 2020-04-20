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Aktüel

Çankırı'da karantinadaki vatandaşa doğum günü sürprizi

2020-04-20 19:40:42 -
Çankırı'da karantinadaki vatandaşa doğum günü sürprizi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Londra'dan getirilen ve gözlem altında tutulan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.

Londra'dan getirilen 262 Türk vatandaşının, Çankırı'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Emir Karatekin Yurdu'nda karantinaları sürüyor.

AFAD görevlileri, gözlem altındaki Celal Can'ın doğum günü olması nedeniyle kendisine sürpriz hazırladı.

Can'ın odasının kapısına yaş pastayla gelen görevliler, gence mutlu yıllar diledi.

Pastanın üzerindeki mumları eliyle söndüren Can, emeği geçenlere teşekkür etti.

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