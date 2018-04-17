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Çankırı'da kaçak kazı operasyonu

Çankırı'da, evlerinin zemininde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

17 Nisan 2018 Salı 17:45
Çankırı'da kaçak kazı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, il merkezindeki iki müstakil eve yaptıkları operasyonda, bir evin zeminin 10 metre, diğer evin ise 5 metre derinlikte kazıldığını belirledi.

Evlerde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toprak kap parçaları ile kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahipleri olan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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