  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çankırı'da gözaltına alınmak istemeyen hükümlü tiner dökerek kendini ateşe verdi

Yangının jandarma ekiplerince söndürülmesinin ardından yaralı hükümlü hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:30:34 -
Çankırı'da gözaltına alınmak istemeyen hükümlü tiner dökerek kendini ateşe verdi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince gözaltına alınmak istenince üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi.

Eldivan ilçesine bağlı Akçalı köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, Ö.K'nin (50) kimlik bilgilerini sorguladı.

Dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenince gözaltına alınmak istenen Ö.K, üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi.

Jandarma ekipleri, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Yaralanan Ö.K, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma personelinin görevini yapmasına engel olmaya çalışan 5 kişi de gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı