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Yerel Çankırı'da feci kaza! 3 ölü 2 yaralı var
Yerel

Çankırı'da feci kaza! 3 ölü 2 yaralı var

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 16:51:00 -
Çankırı'da feci kaza! 3 ölü 2 yaralı var

Alınan bilgiye göre, E.E. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E. (1) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü E.E. ile F.E. (50) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş devlet hastanelerine kaldırıldı.

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