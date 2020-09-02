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Aktüel Çankırı'da çıkan orman yangınına hava destekli müdahale ediliyor
Aktüel

Çankırı'da çıkan orman yangınına hava destekli müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:13:55 -
Çankırı'da çıkan orman yangınına hava destekli müdahale ediliyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Harekat Merkezi'nden ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Bölgedeki vatandaşların da yardımcı olduğu çalışmalara 2 helikopter ve yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor.

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