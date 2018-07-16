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Çankırı'da CHP'li başkan ve eşine silahlı saldırı

Ilgaz ilçesinde, Yuvademirciler köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, tartıştığı CHP Ilgaz İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
Çankırı'da CHP'li başkan ve eşine silahlı saldırı

Alkollü olduğu öne sürülen Yuvademirciler Köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, bir eczanede ilaç alırken karşılaştığı CHP Ilgaz İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi ile tartıştı.

SİLAHLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında silahını çeken muhtar Güloğlu, İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi yaraladı. Çevredekilerin araya girmesi ile çıkan arbede sırasında Güloğlu'nun silahı bir kez daha ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun eczane önünde aracında bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır'a isabet etti.

Sol kolundan yaralanan Nazhanım Çayır Ankara İbni Sina Hastanesi'nde, göğsünden yaralanan Ufuk Geyikçi ise Ankara Hacettepe Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan Muhtar Cafer Güloğlu ve beraberindeki F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
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