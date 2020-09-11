Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünün, Akçaören Mahallesi hariç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Elmalık köyünde pozitif vakaların yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Akçaören Mahallesi hariç köyün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilmesinin, istisnai durumlar haricinde köye giriş ile çıkışların kapatılmasının, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.