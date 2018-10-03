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Çankırı'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Çerkeş ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:05
Çankırı'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İshak Tellioğlu’nun kullandığı 55 BCB 81 plakalı otomobil, Çankırı-Çerkeş D-100 karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada İshak Tellioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Kadir Burak Dere ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlandı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:05
  1. Çankırı
  2. Çerkeş
  3. TRAFİK KAZASI

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