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Aktüel

Çankırı'da 103 yaşındaki nine ile şehit annesine Anneler Günü ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:08:40 -
Çankırı'da 103 yaşındaki nine ile şehit annesine Anneler Günü ziyareti

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, huzurevinde kalan 103 yaşındaki Hatice Usta'nın ve şehit annesi Munise Aldağ'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Vali Aktaş, ilk olarak, yaklaşık 8 yıldır İsmail Özdemir Huzurevi'nde kalan 103 yaşındaki Hatice Usta'yı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü mesajını okuyarak çeşitli hediyeler veren Vali Aktaş, Hatice Usta'nın Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra Vali Aktaş, 9 Temmuz 1994'te Bitlis'te şehit olan Piyade Çavuş İlyas Aldağ'ın annesi Munise ve babası Süleyman Aldağ'ı Yeni Mahalle'deki evlerinde ziyaret etti.

Burada şehidin annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Aktaş, aileyle sohbet etti.

Şehit İlyas Aldağ'ın annesi Munise Aldağ da kendi ördüğü patiklerden Vali Aktaş'a hediye etti.

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