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Çankırı yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim Çankırı

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Ankara, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın ve Çankırı’da yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekici. Vatandaşlar yerel seçime yaklaşırken anket sonuçlarını aratmaya devam ediyor. Peki Çankırı'da yerel seçim 2019 anket sonuçları nasıl? Çankırı'yı yerel seçim anket sonuçlarına göre AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti Çankırı adaylarından hangisi kazanacak? İşte Çankırı'da 31 Mart yerel seçimlerine dair yapılan anket sonuçları ve detaylar...

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:32
Çankırı yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim Çankırı

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Ankara, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın ve Çankırı’da yaptığı anketin sonuçları açıklandı Ankete göre kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekici. Vatandaşlar yerel seçime yaklaşırken anket sonuçlarını aratmaya devam ediyor. Peki Çankırı'da yerel seçim 2019 anket sonuçları nasıl? Çankırı'yı yerel seçim anket sonuçlarına göre AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti Çankırı adaylarından hangisi kazanacak? İşte Çankırı'da 31 Mart yerel seçimlerine dair yapılan anket sonuçları ve detaylar...

Çankırı yerel seçim 2019 anket sonuçları

Çankırı'da AK Parti adayı önde

AK Parti’nin Çankırı adayı Hüseyin Boz’un oy oranı ise 39.5 seviyesindeyken, MHP Çankırıadayı İsmail Hakkı Esen %27,1 oy oranına sahip. MHP adayını takip eden isim İYİ Parti Çankırıadayı Raif Oktay %7,7 oranında. CHP Çankırıadayı Mustafa İbişoğlu %3,5 Kararsın oy oranı ise %20,0. Çankırı'da diğer parti adaylarına ait anket sonuçları %2,2. Sonuçlara göre Çankırı 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayı Hüseyin Boz önde.

3 Mayıs 2018 tarihinden bu yana Çankırı Belediye Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Boz, 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Çankırı belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Yerel seçim 2019 Mart ayı takvimi

Planlanan seçim takvimine göre mart ayının ilk günü, aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak. Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor.Seçime bir hafta kala seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.Seçim propagandası seçimden bir gün önce, 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek.

Çankırı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İrfan Dinç % 54.3

MHP adayı Hakkı Yalçın % 41.7

BBPadayı Şenol Şahin % 1.4

2019 yerel seçimlerde kaç doğumlular oy kullanabilecek?

Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimlerin 5 ay geriye çekilerek, 24 Haziran 2018'de yapılacak olması oy kullanmayı bekleyen gençlerin de takvimini değiştirdi. İlk planlara göre örneğin 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde 3 Kasım 2001'de doğan biri, 18 yaşını tam doldurduğu için sandığa gidebilecekti. Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip. Buna göre 2019 yerel seçimlerinde 2001 doğumlular oy kullanmak için sandığa gidebilecek. Buna göre 2019'da seçilebilecek biri, 18 yaş bandında olması durumunda yaş şartını karşılayamazsa aday olamayacak.

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MHP Çankırı belediye başkan adayları kim oldu?

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AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz oldu.

MHP, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan'ı belediye başkan adayı g

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:32
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