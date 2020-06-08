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Aktüel

Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından, koronavirüse karşı koruyucu kıyafet ve maskeyle emniyete götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:07:24 -
Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Çankırı, Çorum, İstanbul ve Kastamonu'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.Y, H.Y, O.M, S.C, S.C, R.Y, H.E, M.Y, F.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanımı için aparatlar, tabanca, bıçak, av tüfeği ve 50 gram bonzai ele geçirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı koruyucu kıyafet ve maskeyle emniyete götürüldü, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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