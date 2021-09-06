Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar; Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu’nu www.karatekin.edu.tr adresinden temin edebilir. Adaylar istenilen bilgi ve belgeleri içeren CD/DVD’leri veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Tüm kadrolara başvuracak adaylar müracaatlarını 20.09.2021 tarih ve saat 17.30’a kadar gerçekleştirebilir.

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