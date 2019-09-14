Çankırı 3'üncü kez sallandı, Çerkes'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın verilere göre, saat 14.46'da merkezüssü Çankırı'nın Çerkes ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çerkeş'te bu sabah da saat 09.00'da 4,7; 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları yaşanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Çankırı'da s4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.