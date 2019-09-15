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Çankayalılar birlik aşuresinde buluştu

Çankaya Belediyesi ile 8 sivil toplum örgütü iş birliğinde ve birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen Birlik Aşı Aşuresi etkinliğinde, Başkentliler bir araya geldi.

15 Eylül 2019 Pazar 10:58
Çankayalılar birlik aşuresinde buluştu

Çankaya Belediyesi ile 8 sivil toplum örgütü iş birliğinde ve birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen Birlik Aşı Aşuresi etkinliğinde, Başkentliler bir araya geldi.


Çankaya Belediyesi, Birlik Aşı Aşuresinde vatandaşları bir araya getirdi. Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen etkinliğe TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Gamze Taşçıer, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.


Muharrem ayının insanlığın matem ayı olduğunu, Hz. Hüseyin ve Ehlibeytin kendilerine zulüm yapılacağını bilerek Kerbela’ya gittiklerini belirterek konuşmasına başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Zalimlere lanet olsun. Hak yolunda yürüyen bütün canları saygıyla anıyorum. Zulmün, baskının olmadığı, insanların yakılmadığı, hakkın, hukukun, adaletin, hoşgörünün, sevgi ve kardeşliğin egemen olacağı aydınlık günler diliyorum. Birlik Aşı Aşuremizi beraber kaynattık, birlikte ve el ele olduğumuz zaman güçlüyüz” diye konuştu.


Birlik Aşı Aşuresine katkı sunan dernek ve vakıflar adına ise konuşmayı Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu (KARS-FED) Başkanı Tuncay Sönmez yaptı. Sönmez, Birlik Aşı Aşuresinin özgürleşmenin, başarının, dayanışmanın ifadesi olduğunu belirterek, “Bizler insana insan gözüyle bakan, Atatürk ilkelerini kendimize bir yaşam tarzı olarak benimsemiş kitleler olarak, bizler de Hz. Hüseyin’in zalimlere karşı nasıl duruşu varsa aynı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.


TBMM Grup Başkanvekili Levent Gök de biat etmesi karşılığında Hz. Hüseyin’in kurtulacağını ama biat etmediğini belirterek, “Kerbela bir semboldür. Dünyanın neresinde bir eşitsizlik varsa, neresinde bir adaletsizlik varsa orası Kerbela’dır. Zalimler yok olana kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.



Erdal Erzincan türküler söyledi


Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Birlik Aşı Aşuresi, yapılan konuşmaların ardından Alevi dedesinin yaptığı dua ve ardından semah gösterisi ile başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de vatandaşlara aşure dağıttığı etkinlik, Mercan Erzincan, Özge Çam, Sercan Direk, Başak İkiz ve Malik İnci’nin türküleriyle sürdü. Etkinliğin son sanatçısı olarak ise bağlama ustası ve halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan vatandaşlarla buluştu. Uğur Mumcu Parkı’ndaki Birlik Aşı Aşuresi etkinliği, Erzincan’ın söylediği deyişler ve türkülerle son buldu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:58
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