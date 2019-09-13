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Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da

Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da son yerel seçimler göreve gelen Çankayalı muhtarlar, Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de katıldığı Safranbolu gezisi ile seçim yorgunluğunu attı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:31
Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da

Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da son yerel seçimler göreve gelen Çankayalı muhtarlar, Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de katıldığı Safranbolu gezisi ile seçim yorgunluğunu attı.


Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’nın 123 mahallesinde görev alan muhtarlar seçim yorgunluğunu Türk turizminin gözde yerlerinden birisi olan Safranbolu’da attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de eşlik ettiği gezide Safranbolu’nun tarihi, kültürel yerlerini gezen muhtarlar yoğun geçecek dönem öncesi stres attılar.


Çankayalı muhtarlar ayrıcalıklıdır


Çankaya’da ikinci dönemine başlayan ve yeni dönemde birlikte çalışacağı muhtarlarla bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yoğun geçen seçimde başarılarından ötürü muhtarları tek tek kutladı. Çankayalı muhtarların ayrıcalıklı olduğunu ifade eden Taşdelen, “Çankayalı muhtarlar ayrıcalıklıdır. Çünkü ben 2014 yılından bu yana kararlarımı muhtarlarımla beraber verdim. Bana yol arkadaşlığı yaptınız, omuz omuza birlikte aştık sorunları. Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk’ün, çağdaşlığın, aydın Türkiye’nin ilçesi. Önümüzdeki beş yıl Çankaya için altın dönem olacak. Verdiğimiz her sözü tutacağız. Mansur Başkanla el ele verip hizmet vereceğiz” diye konuştu.


Parti tarihinin en yüksek oyunu aldık


Geçen döneme kıyasla oylarını yüzde 10 arttırdıklarını dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Son yerel seçimlerde aldığımız yüzde 73,4 oy oranı nüfusa oranladığımızda CHP’nin tarihinde bir seçim çevresinde aldığı en yüksek oy olarak karşımıza çıkıyor. Partimizin Türkiye’de aldığı en yüksek oyu almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarı da çok çalışarak kazanıldı. CHP’nin en yüksek oyu Mustafa Kemal’in ilçesinde alıyor olması bizi ayrıca sevindiriyor. Yeni dönemde daha çok çalışarak, halkımıza hizmet ederek yeni başarılara hep beraber imza atacağız. Türkiye’nin en güzel kreşlerine, parklarına, mahalle evlerine, kültür merkezlerine, sosyal tesislerine sahibiz. Bu da halkın parasını israfa değil halka harcandığının en güzel kanıtıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:31
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