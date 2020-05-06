Çankaya’da salgın hastalıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni tip korona virüsü ‘pandemi’ ilan etmesinden sonra mücadelesini artırarak sürdürüyor. Çankaya’da bir yandan dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, bir yandan da ekonomik zorluk yaşayan ailelere desteğini sürdürüyor.

Çankaya Belediyesinin yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çankaya’da vatandaşların sürekli kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere birçok noktada çalışma yapan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kamu kurumları gibi alanları dezenfekte etti. Ekipler hijyen çalışmaları kapsamında, 2 bin 581 bina dezenfekte çalışması, 3 bin 765 de araç dezenfektesi gerçekleştirdi. Çalışmalarda 80 ton seyreltilmiş dezenfektan kullanıldı. Sağlık alanında hizmet veren binalara öncelik verilen çalışmalarda, Aile Sağlığı Merkezleri en az 3 kez dezenfekte edilirken, eczaneler de sürekli dezenfekte ediliyor. Belediye ekipleri Çankaya ilçesinde görev yapan pandemi kurulu araçlarını da her gün dezenfekte ediyor.

22 bin 600 gıda kolisi dağıtımı yapıldı

Her yıl Ramazan ayında farklı bölgelerde iftar çadırı kuran Çankaya Belediyesi, bu yıl dünya genelinde yaşanan salgın hastalık nedeniyle hanelere gıda kolisi dağıtımı yapıyor. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en çok yaşandığı ay olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle Ramazan ayını da her şeyden önce sağlığımıza dikkat ederek geçirmeliyiz. Ekonomik olarak da yurttaşlarımızın büyük bir güçlük içinde olduğunu biliyoruz. Biz hiç kimsenin açta açıkta, darda kalmasını istemiyoruz. Halka en yakın kamu kurumu olarak belediyelerin liyakat ile yönetildiğinde belediyenin kaynaklarının halka yetecek ölçüde olduğunu dile getirmiştik ve şu anda bunu birebir yaşıyoruz. Gelirimizin yarı yarıya düşmüş olmasına rağmen nakdi ve ayni yardımlarla vatandaşımızın yanında oluyoruz. Herkes şunu bilsin ki Çankaya’da kimse yalnız değildir. Belediye olarak daima halkımızın yanında olacağız” diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca 30 bin gıda kolisi dağıtımı yapacak olan Çankaya Belediyesi 20 bin 300 kolinin dağıtımını gerçekleştirdi. Salgınla mücadelenin başladığı ilk günden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 300 gıda kolisi yardımında bulunan Çankaya Belediyesi, bugüne kadar 22 bin 600 haneye yardım elini uzattı.