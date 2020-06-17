  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çankaya'da kurban satış yeri tahsisi için başvuru tarihleri açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:01:05 -
Çankaya'da kurban satış yeri tahsisi için başvuru tarihleri açıklandı

ANKARA (AA) - Ankara merkez Çankaya ilçesi Mühye köyünde bulunan kurban satış yeri tahsisi ile ilgili başvuruların 18 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurban satış alanı için başvuru yapacak kişilere eşit hizmet vermek amacıyla yer tahsisleri 3 Temmuz'da çekilecek kura ile belirlenecek.

Yedeklerin de belirleneceği kura sonucunda hak kazananların boş bıraktığı yerlere yerleşimi 7 Temmuz'da yapılacak. Kuraya katılanlardan başvuru bedeli olarak 3 bin 500 lira ve çadır tahsis bedeli için 500 lira talep edilecek.

Kura sonucu yer tahsisi yapılanların toplam ödeme tutarından bu bedel düşülecek ve yer tahsisi yapılamayan başvurucuların yatırdıkları 500 lira ise iade edilecek.

Kurban yeri almak isteyenlerin, başvuru dilekçesini Çankaya Zabıta Müdürlüğüne en geç 2 Temmuz'a kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı