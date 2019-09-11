0553 313 94 23

Çankaya’da İklim Çevre ve Çocuk Şenliği

Çankaya Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun "Ufuklar 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı" (HORİZON 2020 Programı) Doğa Temelli Projeler/Çözümler (Nature4Cities Project) kapsamında “İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği” düzenleyecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:52
Çankaya’da İklim Çevre ve Çocuk Şenliği

Çankaya Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun "Ufuklar 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı" (HORİZON 2020 Programı) Doğa Temelli Projeler/Çözümler (Nature4Cities Project) kapsamında “İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği” düzenleyecek.


İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği, Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim alan çocukların katılımıyla 21 Eylül’de Kuğulupark’ta gerçekleşecek.


Çankaya Belediyesi, ortaklarından olduğu, Avrupa Komisyonu tarafından HORIZON 2020 kapsamında desteklenen Doğa Temelli Çözümler konulu görünürlük faaliyetleri çerçevesinde İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği düzenleyecek. Şenlik, Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim alan çocukların ve ebeveynlerinin katılımıyla 21 Eylül’de Kuğulupark’ta gerçekleşecek.


Ankara’da ve Çankaya’da iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik iklim değişikliği ile uyum ve mücadele stratejisi doğrultusunda, iklim çevre enerji alanında bir dizi projeyi hayata geçiren Çankaya Belediyesi, uluslararası alandaki gelişmeleri takip ederek gündeme gelen yerel strateji dokümanlarını kendi çalışmalarının temel çıkış noktası olarak uyguluyor.


Çankaya Belediyesi, düzenleyeceği şenlikte iklim, enerji ve sağlıklı çevreler alanındaki çalışmalarını ve söz konusu projelerin çıktılarını görünür kılmayı amaçlıyor. Çocukların gözüyle iklim meselesine dair çözümler bulunmasını hedefleyen şenlik, ABD’nin New York kentinde 23 - 25 Eylül 2019 tarihlerinde toplanacak Birleşmiş Milletler ’İklim Hareketi Zirvesi 2019’ toplantısına denk gelmesi açısından da önem taşıyor.


Zirvenin ve iklim tartışmalarının gündemde olacağı bir dönemde, Çankayalı çocukların iklim ve çevre alanındaki duyarlılıklarını öne çıkaracak İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği, kamuoyuna daha yaşanabilir bir çevre için mesajlar verecek. Şenlikte, iklim ve çevre, geri kazanım ve su atölyeleri yanında yürüyen ağaçlar, yarışmalar ve oyunlarla hızla değişen iklim sorununa farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da nişan dönüşü feci kaza! 5 yaralı
    1. Aksaray'da nişan dönüşü feci kaza! 5..
    2. Almanya'da resesyon riskine rağmen..
    3. Venezuela, savaşa hazırlanıyor
    4. Şüpheli araçta 361 kilo kaçak nargile..
    5. Gülaçar’dan mevsimlik işçilere müjde!
    6. Yıpranan kumaşları 60 yıldır örgü..
    7. (Özel Haber) Pamukkale’de gün batımı..
    8. Meteoroloji uyardı! Bu illerde..
    9. Öztürk’e TOBB’den yeni görev
    10. TESK Başkanı Palandöken:..
    11. Başkan Özcan, 150 günlük faaliyet..
    12. Onarılan halı saha sporcuların..
    13. Kuzey Korefüzeleri 'süper büyük'..
    14. MHP’den Hekimhan’a çıkarma
    15. Oğlu yemeği beğenmeyince kendini..
    16. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    17. Asya borsaları
    18. Kitapseverler Maltepe Kitap Fuarı’nda..
    19. Çankaya’da 686 bin metrekarelik boş..
    20. Antalya’da turistlere kredi kartı..
    21. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    22. 12 Eylül’den 39 yıl sonra zulüm..
    23. Tekirdağ’da motosiklet kazası: 1 yaralı
    24. Kapkaç zanlısı tutuklandı
    25. Sudan'da hükümetle silahlı hareketler..
    26. Kanserle mücadeleye raftingle dikkat..
    27. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    28. İki tarihi konak daha projelerle hayat..
    29. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen gıdaların..
    30. Başkan Soyer’e sosyal medya ödülü
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!