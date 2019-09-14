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Çankaya Üniversitesi 11 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler?

Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı. Çankaya Üniversitesi 11 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Çankaya Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına eleman alımı duyurusunda gerekli olan şartları belirtti. Son başvuru tarihi 27 Eylül olan ilanda personel alımı takvimi de sunuldu. Peki, Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi başvuruları ne zaman? Çankaya Üniversitesi 11 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:55
Çankaya Üniversitesi 11 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler?

Çankaya Üniversitesi 11 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Çankaya Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına eleman alımı duyurusunda gerekli olan şartları belirtti. Son başvuru tarihi 27 Eylül olan ilanda personel alımı takvimi de sunuldu. Peki, Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi başvuruları ne zaman? Akademik personel alım ilanlarına bakılacak olunursa Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı, İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. Çankaya Üniversitesi 11 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Çankaya Üniversitesi 11 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler? 

(1) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(2) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı alanında en az lisans derecesi sahibi olması ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(3) Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak ve Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(4) Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(5) Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak Asgari Kamu Hukuku tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 50 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(6) Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Asgari Özel Hukuk tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 50 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(7) İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi alım başvuruları ne zaman?

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomalarının denklik belgesini de eklemelidir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Çankaya Üniversitesi akademik personel alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:55
  1. İstanbul
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