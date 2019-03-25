Türkiye’nin en büyük ilçesinde ‘katılımcı belediyeciliği’ni hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyi’nde yeni dönem Mayıs’ta başlıyor. Kent Konseyi’nin 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu Mayıs ayının son haftasında gerçekleşecek.

Çankaya’yı Çankayalılarla birlikte yönetmek, Türkiye’nin en büyük ilçesinde ‘katılımcı belediyeciliği’ni hayata geçirmek için kurulan, Çankaya Kent Konseyi’nde yeni dönem Mayıs’ta başlıyor. Kent Konseyi’nin 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu Mayıs ayının son haftasında yapılacak. Bünyesindeki 350 sivil toplum ve kamu kuruluşu temsilcisiyle, Türkiye’nin en önemli kent konseylerinden biri olan Çankaya Kent Konseyi, semt meclisleriyle birlikte yeni dönemde yeniden Çankaya’nın ve Çankayalının sesi olacak.

Çankaya Kent Konseyi’nin ve Çankaya Semt Meclislerinin, kent için, katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönem de kent konseyleriyle birlikte yeni çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Dünyada kentli haklarının ön plana geçtiğini belirten Taşdelen, "Kent, o kentte yaşayanlarındır. Kenti yönetenlerin ’ben yaptım oldu’ mantığıyla davranmaları yaşadığımız çağda kabul edilebilir bir durum değildir" diye konuştu.

Son beş yılda katılımcı belediyecilik için örnek teşkil edecek "Çiğdem Mahallesi Referandumu" ve "Yaşamkent Yaşar Kemal Parkı" gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Taşdelen şöyle devam etti:

"Yaşar Kemal Parkı’nın nasıl bir park olacağını bölge halkına sorduk. Çocuk oyun alanının zemini gibi detaylara bile onlar karar verdi ve onların istediği gibi yapıldı. Biz, buna ‘Proje Demokrasisi’ diyoruz. Çankaya Belediyesi’nin stratejik planını 150’ye yakın sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelerek hazırladık. Proje çalışmalarında, üniversitelerin, derneklerin, vakıfların, sendikaların görüşlerine başvuruyoruz. Çankaya, cumhuriyetin kalesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi, onun izinden giderek en güzel demokrasi örneğini bizim vermemiz lazım, özgürlükleri arttırmamız lazım. Kent Konseyimizle birlikte yeni dönemde de kent demokrasisinin en güzel örneklerini ortaya koyacağız."