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Çankaya Belediyesine Çağdaş Sanat Ödülü

Kısa adı ÇAĞSAV olan Çağdaş Sanatlar Vakfı’nın kişisel ve kurumsal alanda her yıl verdiği onur ödülleri Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

19 Mart 2019 Salı 12:33
Çankaya Belediyesine Çağdaş Sanat Ödülü

Kısa adı ÇAĞSAV olan Çağdaş Sanatlar Vakfı’nın kişisel ve kurumsal alanda her yıl verdiği onur ödülleri Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Kurumsal alanda Onur Ödülü’ne layık görülen Çankaya Belediyesinin ödülü, Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e takdim edildi.


Kemanda Atiye Eşkiza ile piyanoda Bal Ertürk’ün sunduğu müzik dinletisi ile başlayan gecede, ÇAĞSAV tarafından 2018 yılı kişisel Onur Ödülü ressam-eğitimci Zahit Büyükişleyen’e, kurumsal alanda ise Çankaya Belediyesine layık görüldü.



"Çankaya sanatın ve sanatçının en büyük desteği"


Törende ilk konuşmayı yapan ÇAĞSAV Başkanı Şefik Kahramankaptan, Başkentin değişik bölgelerine kazandırdığı sanat galerisi, kültür merkezi gibi sanat mekanlarını artırmaya verdiği önem, bu mekanların kapılarını ulusal ve uluslararası etkinliklere açması, halk sanatları, çağdaş sanatlar ve sahne sanatlarının yaygınlaştırılmasına ayrım gözetmeden verdiği önem ile sağladığı destek nedeniyle bu yıl ödülün Çankaya Belediyesine verildiğini belirtti.



Atatürk Kültür Merkezi 2021’de


Alkışlar arasında Onur Ödülü’nü alan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, aldığı ödülden onur duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında, son beş sene içerisinde Yılmaz Güney, Zülfü Livaneli ve Mülkiye Kültür Merkezlerinin açıldığını, Nisan ayında da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılacağını belirtti. Ankara’da sanat adına yapılan ne varsa Çankaya Belediyesinin desteklediğini söyleyen Taşdelen, “Ankara’nın uluslararası standartlardaki ilk kültür merkezinin inşaatı devam ediyor. 2021 yılında Atatürk Kültür Merkezimizi de Ankaralıların hizmetine sunacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:33
  1. sanat
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