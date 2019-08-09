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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den Kurban Bayramı mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:24
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den Kurban Bayramı mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.


Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, bir mesaj yayımlayarak vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. Barış, kardeşlik ve birlik çağrısı yapan Taşdelen’in bayram mesajı şöyle:


“Birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, eşitlik ve kardeşlik duygularımızı yürekten hissettiğimiz bayramlar, her yeni umuda ve mutluluğa vesiledir. Kurban Bayramı’nın tüm vatandaşlarımıza, İslam âlemine ve insanlığa sevgi, saygı, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum. Birlikte kardeşçe ortak bir geleceğe yön vermek için bayramlar önemli bir imkan sunar. Dünyada barışın ve huzurun egemen olduğu, ayrışma olmadan insani değerlerin yüceltildiği bir yaşam umut ediyorum. Vatanımızda ibadetimizi özgürce yapabilmemizi sağlayan Büyük Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarına saygı, şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diliyor, halkımıza sağlık, huzur, esenlik ve mutluluk diliyorum.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:24
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