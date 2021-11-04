Canınız bunları yeme isteği çekiyorsa aman dikkat!

Gün içinde canımız birçok şey çekebilir. Bazıları için et bazıları için çikolata bazıları için çay ve kahve vazgeçilmezdir. Hatta "Çay içmeyince başım ağırıyor" diyenleri de sık sık duyarız. Peki, tüm bunların vücudunuzdaki birtakım eksikliklerden kaynaklandığını biliyor muydunuz? Bu besinleri yeme isteğiniz varsa bu sorunlardan birine sahip olabilirsiniz. İşte o sorunlar...