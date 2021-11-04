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Gündem Canınız bunları yeme isteği çekiyorsa aman dikkat!
Gündem

Canınız bunları yeme isteği çekiyorsa aman dikkat!

Gün içinde canımız birçok şey çekebilir. Bazıları için et bazıları için çikolata bazıları için çay ve kahve vazgeçilmezdir. Hatta "Çay içmeyince başım ağırıyor" diyenleri de sık sık duyarız. Peki, tüm bunların vücudunuzdaki birtakım eksikliklerden kaynaklandığını biliyor muydunuz? Bu besinleri yeme isteğiniz varsa bu sorunlardan birine sahip olabilirsiniz. İşte o sorunlar...

Yeniakit Publisher
2021-11-04 11:28:00 -
Canınız bunları yeme isteği çekiyorsa aman dikkat!

Canınızın istediği besinler vücutta kırmızı alarm anlamına gelebilir. Besin isteğine göre vücuttaki vitamin eksikliğini tespit edebilirsiniz. İşte et, çikolata ve çay, kahve isteğinin anlamları...

FAZLA ET YEME İSTEĞİ: Demir ve B12 eksikliği

ÇİKOLATA YEME İSTEĞİ: Magnezyum ve mineral eksikliği

AŞIRI ÇAY VE KAHVE TÜKETİM İSTEĞİ: Fosfor, sodyum ve demir eksikliği

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