Canınız bunları yeme isteği çekiyorsa aman dikkat!
Gün içinde canımız birçok şey çekebilir. Bazıları için et bazıları için çikolata bazıları için çay ve kahve vazgeçilmezdir. Hatta "Çay içmeyince başım ağırıyor" diyenleri de sık sık duyarız. Peki, tüm bunların vücudunuzdaki birtakım eksikliklerden kaynaklandığını biliyor muydunuz? Bu besinleri yeme isteğiniz varsa bu sorunlardan birine sahip olabilirsiniz. İşte o sorunlar...
Canınızın istediği besinler vücutta kırmızı alarm anlamına gelebilir. Besin isteğine göre vücuttaki vitamin eksikliğini tespit edebilirsiniz. İşte et, çikolata ve çay, kahve isteğinin anlamları...
FAZLA ET YEME İSTEĞİ: Demir ve B12 eksikliği
ÇİKOLATA YEME İSTEĞİ: Magnezyum ve mineral eksikliği
AŞIRI ÇAY VE KAHVE TÜKETİM İSTEĞİ: Fosfor, sodyum ve demir eksikliği