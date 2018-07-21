Caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hiç düşünmeden...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan ve saklandığı evde bugün yakalanan caninin ilk ifadesi ortaya çıktı.

M.D'nin, emniyette verdiği ifadesinde, saldırı nedeniyle pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlının, "Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Ben de hiç düşünmeden eve gittim bu saldırıyı yaptım." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Tedavileri devam eden zanlının kızı, eşi ve diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Bu arada, saldırıda ölen Filiz ve Mehmet Kahya çiftinin 9 yaşındaki çocuklarının da olay anında evde olduğu ve şoka girdiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki psikologların çocukla ilgilendiği bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

M.D, İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde dün eşi T.D. ve kızının da aralarında bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı.

Olayda, T.D'nin kardeşleri Bekir ve Birol Karakılıç ile eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz ve Mehmet Kahya ölmüş, zanlının eşi ve kızı ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı.