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Gündem Canını ve ailesini düşünen Kovid ilaçlarını kullansın
Gündem

Canını ve ailesini düşünen Kovid ilaçlarını kullansın

Tedavi sürecinde verilen Kovid ilaçlarının ‘vücutta kalıcı hasarlar bıraktığı’ yönündeki iddialara tepki gösteren uzmanlar, “Verilen ilaçların kullanılmaması hastalığın daha ağır seyretmesine ve ölüm oranlarının artmasına sebep oluyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:51:00 - 2020-12-05 09:54:39
Canını ve ailesini düşünen Kovid ilaçlarını kullansın

Özellikle sosyal medya üzerinde yayınlanan ve tedavi sürecinde verilen ilaçların ‘vücuda kalıcı hasarlar bıraktığı’ yönündeki mesnetsiz iddialar, salgınla mücadelede zafiyetin oluşmasına neden oluyor. Vatandaşların kara propagandalara itibar etmemesini söyleyen uzmanlar, tedavide verilen ilaçları reddetmenin ölüme kadar götürebileceğine dikkat çekiyor.

Koronavirüs tedavisi sürecinde verilen ilaçlar ve yakın zamanda uygulanmaya başlayacak olan aşılama çalışması, bilimsel verilere dayanmayan açıklamalar eşliğinde büyük bir dezenformasyona uğratılıyor. İlaçların zararlı olduğu yönünde bir algıya kapılan koronavirüs hastaları verilen ilaçları kullanmazken, hem ölüme varan bir süreçle karşı karşıya kalıyor hem de bulaştırıcılığı devam ediyor. Uzmanlar ilaçların mutlaka kullanılması gerektiğini belirtirken, bilinçsiz bir aşı karşıtlığının doğru olmadığını beyan ediyor.

Tedaviyi reddetmek bulaşı artırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Ülkemizde koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç tüm dünyada kullanılan ve güvenilen bir ilaç. Kaldı ki bu ilaç yerli ve milli olsun diye ülkemizde de üretiliyor. Tedavide verilen ilaçları reddetmek, hastalığın akciğerlere inmesini neden olacağı için yoğun bakıma uzanan bir sürece kapı aralıyor. Bu da ölüm oranlarını artırıyor. Bir de ilaçlar kullanılmadığı sürece bulaştırmaya da devam ediyor. Sosyal medyayı iyi kullanan bir grup aşı karşıtlığını körüklüyor. Aşı reddi, koronavirüsten daha fazla dünyayı tehdit etmekte” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın süreci oldukça başarılı yürüttüğünü kaydeden Arıca, “Koronavirüs teşhisi sonrası verilen ilaç bulaşı önlediği gibi hastalığın ilerlemesini azaltıyor. Ben ağır geçirmiyorum diye kullanmamak yanlış” şeklide konuştu.

Olumsuz propagandaya dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Korona tedavisinde kullandığımız ilaçlar güvenli ve etkili. Bu ilaçları kullanmamak tehlikeyi artırıyor. Tedavide kullanılan ilaca yönelik bilgi kirliliği nereden kaynaklanıyor merak ediyorum. Türkiye’nin sağlık alt yapısı oldukça güçlü. Sağlık Bakanlığı da süreci iyi yönetiyor” dedi. İlaç reddinin istenmeyen sonuçlara neden olduğunu kaydeden Çiftçi, “İlacın zararlı olduğuna dair data yok. Erken dönemde kullanılırsa oldukça etkili. Sorumlu davranmak gerekiyor. İlacı reddetmek bulaşı artırıyor. İlacın kullanılmasının reddi genç yaşlarda ölümleri yükseltiyor” ifadelerini kullandı. Aşı karşıtlığına da değinen Çiftçi, “Aşıya yönelik kara propaganda doğru değil. Aşı geldiğinde ben olmayı düşünüyorum. Aşı salgın zincirini kıracak yegane çözüm. Bilinçsiz aşı karşıtlığı doğru değil” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

İsteyen kullanılır onlarca yan etkisinin olduğu ilaç prospektüsünde yazıyor

Tanıdığım sapasağlam insanlar ilacı kullandıktan sonra kalp krizi geçirdi bir kaç tanıdığımız öldü kullanmayan iyileşti doğal bitkisel çözümler ile...ilaçların kontrendikasyonları çok çok fazla ve ağır.
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m-RNA aşısı çok risklidir diğer aşılar gibi değil

Aşı 6-7 ay sonra hiç bir işe yaramaz yeni tip mutasyona uğramış covid-19 aşısı olmak gerekir
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