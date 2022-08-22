Canını hiçe sayan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç canını hiçe sayarak halı yüklü kamyonet kasasında seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç halı yüklü kamyonetin kasasında canını tehlikeye atarak seyahat etti.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyonet daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.