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Yerel Canını hiçe sayan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada!
Yerel

Canını hiçe sayan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı yüklü kamyonetin kasasında seyahat ederek canını hiçe sayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 18:58:00 -
Canını hiçe sayan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç canını hiçe sayarak halı yüklü kamyonet kasasında seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç halı yüklü kamyonetin kasasında canını tehlikeye atarak seyahat etti.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyonet daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

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