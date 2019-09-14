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Canikli, Halk Ekmek zammını değerlendirdi

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Halk Ekmek zammına ilişkin, "AK Parti dönemlerinde ekmeğe 8 yılın toplamında yapılmayan yüzde 40’lık zam CHP’li dönemde bir günde yapıldı" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:43
Canikli, Halk Ekmek zammını değerlendirdi

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Halk Ekmek zammına ilişkin, "AK Parti dönemlerinde ekmeğe 8 yılın toplamında yapılmayan yüzde 40’lık zam CHP’li dönemde bir günde yapıldı" dedi.


Canikli şöyle devam etti:


"Ekmeği, sütü ve suyu bedava yapacağının vaadinde bulundu. Gelir gelmez Halk Ekmek ürünlerine yüzde40 zam yaptı. Bu tam bir CHP klasiği aslında. Koltuğu ele geçirmek için yerine getiremeyecekleri vaatlerde bulunuyorlar. Sonra hepsini unutuyorlar. Kamuoyu, özellikle gençler CHP’nin bu yüzünü görme imkanı buldu."


"25 yıllık AK Parti döneminde ekmek gerçekten halkın ekmeği idi. Halk Ekmek sayesinde, dar gelirli İstanbullu ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşma imkanı buldu" diyen Canikli şunları kaydetti:


"Halk Ekmek uygulaması aynı zamanda kapsamlı ve etkili bir sosyal projeydi. Halk Ekmek olmasaydı İstanbul’da ekmeğin fiyatı iki katına çıkardı. Halk Ekmek piyasayı regüle etti ve ekmeğin fiyatının yükselmesini engelledi. Halk Ekmek, ekmek piyasasında oligopol ve tekelci yapıların oluşumunun önünü kesti. Nihai hedefi Halk Ekmek’i kapatmaktır. Önce ekmek fiyatları insafsız ve ölçüsüzce yükseltilerek Halk Ekmek’in ürünlerine olan talep azaltılacak. Sonra da Halk Ekmek ürünlerini kimse almıyor diye kapısına kilit vurulacak. Yani kapatılacak. Halk Ekmek ürünlerine yapılan yüzde40 oranındaki zam, piyasadaki diğer ekmek üretenlerin de ekmek fiyatlarını artırmalarının önünü açacak, onların zam taleplerine zemin hazırlayacak. Ekmek fiyatları bu nedenle artınca AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef gösterecekler. Bunlarda Bizans oyunu bitmez. Bu değerlendirmeler hayal ürünü şeyler değil. Benzer oyunlar Türkiye’de sahnelendi. Seçimin hemen öncesinde soğan ve patateste yaşananları unutmadık. Bugün pazarda 1.5-2 lira olan patates ve soğanın fiyatı seçim öncesinde, seçmenin siyasi tercihini etkilemek amacıyla 10 liraya kadar yükseltildi. Tarım ürünlerinin arz ve talep miktarının fiyat esnekliğinin 1’den büyük olması kuralından yola çıkılarak soğan ve patatesler depolarda bekletilerek çürütüldü. Bu yolla arz miktarları, denge talep miktarlarının altına düşürülünce soğan ve patates fiyatları patladı.Bu kural şöyle çalışıyor. Normal ürünlerde ürünün fiyatı, denge arz ve talep miktarından sapma oranına yakın bir oranda değişiyor, artıyor veya azalıyor. Örneğin bir otomobilin denge arz miktarı yüzde 10 oranında düşürülürse bu otomobilin fiyatı, diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayımıyla, yaklaşık bu orana yakın bir oranda artar. Ya da tersi.Tarım ürünlerinde ise, örneğin soğanda, denge arz miktarı yüzde10 oranında azalırsa soğanın fiyatı yüzde10’un çok üzerinde artar. Ne kadar artacağını esneklik katsayısı belirler. Bu yolla ellerinde ürün stoku olanların toplam hasılaları artırılmış olur."


Canikli, "Bunlara tavsiyem, benzer oyunlarınız deşifre edildiği için bir daha başaramazsınız, boşuna denemeyin" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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