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Canik yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Canik 2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Samsun’un Canik ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Canik seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Canik’te son durum ne? Canik yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Canik oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Canik’te son durum nedir? Canik’te hangi parti önde? Canik yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Samsun Canik yerel seçim sonuçları...

31 Mart 2019 Pazar 03:40
Canik yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Canik 2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Samsun’un Canik ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Canik seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Canik’te son durum ne? Canik yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Canik oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Canik’te son durum nedir? Canik’te hangi parti önde? Canik yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Samsun Canik yerel seçim sonuçları...

Canik partilerin oy oranları

Canik’in seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Canik seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Canikyerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Canikhangi parti en fazla oy aldı? Canikbelediyesini kim kazandı? Canikseçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Canikyerel seçim sonuçları, Canik2019 yerel seçimsonuçları, Samsun Canikyerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Canikpartilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

SAMSUN CANİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canik belediye başkan adayları 2019

AK Parti Canikbelediye başkan adayı İbrahim Sandıkçı

İyi Parti Canikbelediye başkan adayı Atıf Yiğit

DSP Canikbelediye başkan adayı Erkan Gökçer

DP Canikbelediye başkan adayı Ramazan Atar

BBP Canikbelediye başkan adayı Kemal Saral

SP Canikbelediye başkan adayı Ali Şener

BTP Canikbelediye başkan adayı Yusuf Kurt

Canik belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Canikyerel seçim sonuçlarına göre Canikbelediyesini kim kazandı? Canikbelediyesi hangi partiden? Canik31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Canikhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Canikilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Canikyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Canikseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Canikseçim sonuçlarını, Canik’te partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Canikyerel seçim sonuçları

AK Parti %55

MHP %35

CHP %4

Canik 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %59

MHP %18

CHP %11

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 03:40
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tekirdağ
  5. Sakarya
  6. Ordu
  7. Muğla
  8. Mardin
  9. Kahramanmaraş
  10. Manisa
  11. Malatya
  12. Konya
  13. Kocaeli
  14. Kayseri
  15. İzmir
  16. İstanbul
  17. Mersin
  18. Hatay
  19. Gaziantep
  20. Eskişehir
  21. Erzurum
  22. Diyarbakır
  23. Denizli
  24. Bursa
  25. Balıkesir
  26. Aydın
  27. Antalya
  28. Ankara
  29. Adana
  30. Samsun Canik yerel seçim sonuçları
  31. Samsun Canik 2019 yerel seçim
  32. Samsun Canik 2019 yerel seçim sonuçları
  33. Samsun Canik yerel seçim sorgulama
  34. Samsun Canik belediye seçim sonuçları
  35. Samsun Canik 2019 belediye seçim sonuçları
  36. Canik Cumhur ittifakı oy oranı
  37. Canik Millet ittifakı oy oranı
  38. Canik Ak Parti oy oranı
  39. Canik CHP oy oranı
  40. Canik MHP oy oranı
  41. Canik İyi parti oy oranı

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