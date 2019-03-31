Canik yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Canik 2019 seçim Sonuçları

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Canik partilerin oy oranları

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Canik belediye başkan adayları 2019

AK Parti Canikbelediye başkan adayı İbrahim Sandıkçı

İyi Parti Canikbelediye başkan adayı Atıf Yiğit

DSP Canikbelediye başkan adayı Erkan Gökçer

DP Canikbelediye başkan adayı Ramazan Atar

BBP Canikbelediye başkan adayı Kemal Saral

SP Canikbelediye başkan adayı Ali Şener

BTP Canikbelediye başkan adayı Yusuf Kurt

Canik belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Canikyerel seçim sonuçlarına göre Canikbelediyesini kim kazandı? Canikbelediyesi hangi partiden? Canik31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Canikhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Canikilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Canikyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Canikseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Canikseçim sonuçlarını, Canik’te partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Canikyerel seçim sonuçları

AK Parti %55

MHP %35

CHP %4

Canik 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %59

MHP %18

CHP %11

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.