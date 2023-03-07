Canİk inovatif ürünlerini Almanya’da da sergiledi

Firma, bu fuarlarda inovatif ürünlerini ve eğitim faaliyetlerini tanıttı. Canik, Almanya’da iki fuara birden katıldı. Firma, ülkede inovatif ürünleri ile eğitim faaliyetlerini sundu. 28 Şubat-1 Mart’ta Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen Enforce Tac Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda Canik, ses getiren ürünlerini sergiledi.

Yoğun ilgi

Kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetlere yönelik gerçekleşen fuarda firmanın standı büyük ilgi gördü. Canik’in 12.7 mm çapındaki M2 serisinde yer alan hızlı değiştirilebilir namlulu (Quick-Change Barrel/QCB) sürümü ve daha yüksek atım hızına sahip versiyonu Canik M2F tanıtıldı.

Yine aynı fuar kapsamında Canik’in 2022 yılında satın alarak ekosistemine dahil ettiği köklü İngiliz şirketi AEI System’in 30x113 mm orta kalibre topu olan VENOM LR’nin tanıtımı yapıldı. Ayrıca katılımcılar, orta kalibre top ve entegrasyon alanında hayata geçirdiği yatırımların bir parçası olan UNIROBOTICS’in farklı konseptlere yönelik uzaktan kumandalı silah kulesi ve entegrasyon çözümlerine de ilgi gösterdi. Canik, 2-5 Mart’ta düzenlenen ve yoğun bir katılımın gözlendiği Avrupa’nın en büyük atıcılık, avcılık ile outdoor fuarı olan IWA OutdoorClassics 2023’te de yerini aldı. Fuarda yeni tabanca modelleri, ödüllü tabancalar, optikler, aksesuar ve evrensel aksesuar markası olan MECANIK aksesuarları, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Canik Academy katılımcılara sunuldu.

Birinci ağızdan aktarım

Canik Genel Müdürü C. Utku Aral, iki fuarda da beklentileri aşan bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, şunları ifade etti: “Almanya’nın Nürnberg şehrinde gerçekleşen iki önemli fuarda yer aldığımız için çok mutluyuz. Bugün tüm dünya, Türkiye’nin savunma sanayiinde ne kadar geliştiğine ve nasıl bir hızla gelişmeye devam ettiğinin şahidi. Bizler bu başarının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Firma olarak kendi teknolojimizi ve konseptlerimizi tüm dünyaya bu önemli fuarlar sayesinde birinci ağızdan aktarabiliyoruz. Bugün Amerika ve diğer kıtalarda olduğu gibi Canik’in Avrupa’da da sektöre yön veren saygın bir noktaya geldiğini görmek bizlere ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi ispat ediyor. Bizi ziyaret eden binlerce ziyaretçi ve değerli fuar katılımcılarına şükranlarımı sunuyoruz.” Verilen bilgiye göre Nürnberg kentinde düzenlenen Enforce Tac ve IWA fuarları ile Canik, Türkiye’nin ihracatına katkı sunacak yeni iş birlikleri için de ön anlaşmalar yaptı. Global marka gücünü sürdürmeye devam eden Canik, Almanya’da gerçekleşen fuarlarda başarısını bir kez daha tescilledi.

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