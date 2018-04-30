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Cani koca tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'te öfkeli koca, tartıştığı karısını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra polise teslim oldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:25
Cani koca tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdü

AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE TEKRAR BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADI


Gaziantep'te uzun süredir eşi Öznur D.'den ayrı yaşayan Mehmet D., araya giren yakınlarının ikna etmesinin ardından yeniden eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Bu sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde bulunan evlerine giden karı koca, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE KARISINI ÖLDÜRDÜ


Tartışmanın büyümesi üzerine 59 yaşındaki Mehmet D., evde bulunan pompalı tüfekle avluda bulanan karısına ateş etti. Öznur D. olay yerinde yaşamını yitirirken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

CANİ KOCA TESLİM OLDU


Olay yerinden ayrılan öfkeli koca, Şahinbey İlçe Emniyet müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:25
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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