Cani evlat! Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdı
Korkunç olay Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yaşandı. Babası Şerif Yalçın'ın (58) kayıp ihbarını yapan oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasını öldürüp 4 parçaya ayırarak dereye attı. Cinayetin detayları kan dondurdu.
Süloğlu ilçesi Domurcalı köyünde yaşayan fabrika işçisi Canberk Yalçın, dün sabah saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na evde birlikte kaldıkları babası Şerif Yalçın'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Canberk Yalçın, eşi ile birlikte gece köydeki mevlide gittiklerini, eve döndüklerinde babasının odasının ışığının yanmadığını görünce uyuduğunu düşündüklerini söyledi. Yalçın, sabah kalktıklarında babasının evde olmadığını görünce, kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı. İfadeler üzerine jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalara, kayıp ihbarında bulunan oğlu Canberk Yalçın da katıldı ancak aramalardan bir sonuç alınamadı.
CESEDİ PARÇALAYIP ORMANDA YAKMIŞ
İfadesine başvurulan C.Y'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunda, babasını tabancayla vurup cesedini banyoda parçaladıktan sonra ormanda yakarak dere kenarına attığını söylediği öğrenildi.
Bunun üzerine şüphelinin belirttiği bölgeye giden ekipler, Ş.Y'nin cesedini parçalanmış halde buldu. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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