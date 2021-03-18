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Dünya Cani anne! 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp ateşe verdi
Dünya

Cani anne! 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp ateşe verdi

Rusya'da bir kadın 8 yaşındaki oğlunun ağzına önce benzin döktü sonra ateşe verdi. Küçük çocuk hayatını kaybederken, cani anne polis tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 15:04:00 -
Cani anne! 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp ateşe verdi

Kasiyer olan 31 yaşındaki Anastasia Baulina, iddialara göre oğlu Andrey ile kavga ettikten sonra onu bahçeye götürüp, bir bidon ile benzini döküp, ardından çocuğu ateşe verdi. Raporda yer alan bir ifadeye göre, kadının çakmak kullanmadan önce çocuğu korkutmak amacıyla benzini ağzına döküp, "Bak bakalım nasıl yanacak" dediği öne sürüldü.

"Ağlarken ağzına benzin dökülüyordu"

8 yaşındaki Andrey'in 12 yaşındaki kız kardeşi Natasha ise "Ağlarken ağzına benzin dökülüyordu" dedi. Natasha'nın korku içinde kaçtığı, anne ve üvey baba Pavel Baulin'in alevleri söndürüp ambulans çağırdığı, ancak vücudunda ciddi derecede yanık oluşan çocuğun 2 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Anneye cinayet soruşturması başlatılırken, gözaltına alındı.

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Yorumlar

Mustafa kaya

HASBUNALLAHI VE NIMEL VEKİL VE LAHAVLE VELA KUVVETE ILLA BİLLAHIL ALIYYİL AZIM.BU NE ALLAHIM CC.
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SUZAN

YOK TUTUKLAMIYCAN O RUH HASTASINI AYNINI ONA YAPICAN.ALLAH BELANI VERSİN YARATIK.
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