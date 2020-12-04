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Aktüel Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a Çin bayrağı dikti
Aktüel

Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a Çin bayrağı dikti

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:31:24 -
Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a Çin bayrağı dikti

ANKARA (AA) - Çin'in Çang'ı-5 keşif aracının Ay'a Çin bayrağı diktiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Çang'ı-5'in Dünya'nın uydusuna diktiği 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağının fotoğraflarını yayımladı.

Çang'ı-5 üzerindeki kamera tarafından çekilen fotoğraflarda, Çin bayrağının Ay'ın rüzgarsız yüzeyinde hareketsiz durduğu görülüyor.

CNSA, Çang'ı-5 keşif aracının topladığı toprak örneklerini Dünya'ya getirmek üzere Ay'dan hareket ettiğini duyurmuştu.

Çang'ı-5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere, Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Keşif aracının bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda, Çin'in uzay programı kapsamında ilk kez Dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş olacak, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.

Çang'ı- 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.

2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.


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