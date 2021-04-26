Caner'le Fırat Aydınus arasında ilginç diyalog

Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın son anlarında bir pozisyon sonrası Caner Erkin, hakem Fırat Aydınus'a şiddetli bir şekilde itiraz edince ikili arasında yaşanan diyalog yayına yansıdı.

Caner'in itirazları sürdürmesi üzerine tecrübeli oyuncunun yanına giden Aydınus'un, "Ne oldu Caner? Ne bağırıyorsun? Sakin ol, ben buradayım!" dediği duyuldu.

90 dakikanın sona ermesinin ardından ikili arasında buzlar eridi. Saha içinde kısa bir süre sohbet eden Fırat Aydınus ve Caner Erkin arasında herhangi bir sorun olmadığı gözlendi.

Bu ikili arasında yıllar önce unutulmayacak bir olay yaşanmıştı. Aykut Kocaman'ın görev yaptığı dönemde Eskişehirspor maçında Fenerbahçeli Caner ile Eskişehir'den Veysel, bir pozisyondan sonra kısa süreli tartışma yaşamıştı. Hakem Aydınus, "Lan" dediğini iddia ederek Caner'i oyundan atmıştı. Ancak Veysel Sarı maçtan sonra bu kelimenin kendisine ait olduğunu söylemişti. Aydınus o dönem Fenerbahçe camiasının tepkisin çekmişti.