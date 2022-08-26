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Medya Caner Toygar kötü haberi duyurdu! Yoğun bakımda
Medya

Caner Toygar kötü haberi duyurdu! Yoğun bakımda

Esra Erol'da programına katılan engelli Fatma'nın bebeğinden acı haber geldi. Gelişmeyi muhabir Caner Toygar duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 15:23:00 -
Caner Toygar kötü haberi duyurdu! Yoğun bakımda

Esra Erol'da programına katılan engelli Fatma'nın bir bebeği oldu. Ancak gelen haberler pek de iç açıcı değil... Esra Erol'un ekibinde yer alan Caner Toygar yaptığı açıklamada Fatma'nın bebeğinin sağlık durumuyla ilgili detayları aktardı. Toygar, bebeğin doğduktan sonra 1 hafta yoğun bakımda kaldığını ve şu an sağlık açısından zor durumda olduğunu söyledi.

Annesi Melahat tarafından Esra Erol'da aranan %45 engelli raporu bulunan Fatma ile ilgili yeni haberler herkesi üzdü.

Geçtiğimiz günlerde de Fatma'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği ortaya çıkmıştı. Ahmet'in yakını olduğu bilinen bir TikTok kullanıcısı engelli Fatma'nın çocuğuyla olan görüntülerini paylaşmıştı.

 

Annesinin yanına gitmeyi kabul etmeyen Fatma'nın bebeğiyle ilgili durumu Caner Toygar paylaştı.

Esra Erol'un ekibinde olan Caner Toygar açıklamasında şunları söyledi:

"Çocuk bir hafta yoğun bakımda kaldı. Annesi çok ısrar etti Ahmet ile kaldı. Çocuk zor durumda çocuk yemek yemiyor, devamlı uyku halinde Fatma annesinin yanına gitmeyi kabul etmiyor. Ama yine gideceğim ve hastaneye çocuğu yatırmak istiyorum."

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