  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
CNN aşı olmayan çalışanlarını işten çıkardı
Çadır kentte yangın! Mahalle yok oldu
Yangın bölgesindeki esnaftan çağrı! "İptal etmeyin"
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan burs müjdesi
Spor Caner olayının perde arkası ortaya çıktı: Cigoladalı bazda
Spor

Caner olayının perde arkası ortaya çıktı: Cigoladalı bazda

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'in, teknik direktör Pereira'nın doğum gününde yaptığı "Cigoladalı bazda" esprisi ve "laubali tavırları" nedeniyle tepki çektiği, kadro dışı bırakılma nedenlerinden birinin de bu olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 10:19:00 - 2021-08-06 10:21:23
Caner olayının perde arkası ortaya çıktı: Cigoladalı bazda

Fenerbahçe'ye gelişi, gidişi, kavgaları, özel yaşamı, şakaları, hakemlere itirazları, sarı lacivertlilere ikinci kez adımını atmasıyla hep gündemde olan Caner Erkin, istenmeyen adam olarak takımdan ayrıldı. İyi başladığı sezonda asistleriyle alkış alırken, hakemlere tepkisi, Erol Bulut'a yönelik tavırlarıyla Caner geçen sezon da kadro dışı kalmıştı.

Kısa süreli bir ayrılık sonrası özür dileyip tekrar takıma dönerken, bu kez de Samandıra'da yaptığı şakalar, 'laubali' diye tanımlanan hareketleriyle hep eleştirildi.

6 yıl önce gerginlik yaşadığı Pereira'nın yeniden göreve gelmesiyle ikilinin ilk karşılaşmasının nasıl olacağı merak edilirken Dereağzı'ndaki kucaklaşmayla kamp tatlı başladı.

Ama şakacı tavırları, 26 Temmuz'da Pereira'nın doğum günündeki 'Cigoladalı bazda' esprilerine performansındaki geri gidiş de eklenince yeni bir ayrılığın kapıda olduğu konuşulmaya başlandı. Salı günü başkan Ali Koç, Samandıra'ya giderken Pereira'nın olumsuz raporu sonrası 'Deli Fişek'in F. Bahçe defteri kapandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay