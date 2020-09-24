Caner Erkin’den Beşiktaş’a şok hamle
Beşiktaşlı eski futbolcu Caner Erkin, alacakları için Beşiktaş’ı icraya verdi.
Ekonomik sıkıntılardan geçen Beşiktaş’a bir darbe de eski futbolcusu Caner Erkin’den geldi. Alacakları zamanında ödenmediği eski takımı Beşiktaş’ı icraya verdi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş , Eylül ayı için oyunculardan borçsuzluk kağıdı almak zorunda. Yönetim bu kağıt için kolları sıvamışken Caner Erkin’den gelen icra haberiyle şoka uğradı.
Tecrübeli oyuncu Caner Erkin, alacaklarının ödnemesi icra takibi başlattığı öğrenildi.
İcra haberleriyle sarsıldı
Caner Erkin’den sonra basketbol eski şube direktörü Turhan Koray ve voleybol takımı eski kaptanı Dilara Bilge’de siyah beyazlı kulübü icraya verdi.