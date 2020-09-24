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Spor Caner Erkin’den Beşiktaş’a şok hamle
Spor

Caner Erkin’den Beşiktaş’a şok hamle

Beşiktaşlı eski futbolcu Caner Erkin, alacakları için Beşiktaş’ı icraya verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:05:00 -
Caner Erkin’den Beşiktaş’a şok hamle

Ekonomik sıkıntılardan geçen Beşiktaş’a bir darbe de eski futbolcusu Caner Erkin’den geldi. Alacakları zamanında ödenmediği eski takımı Beşiktaş’ı icraya verdi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş , Eylül ayı için oyunculardan borçsuzluk kağıdı almak zorunda. Yönetim bu kağıt için kolları sıvamışken Caner Erkin’den gelen icra haberiyle şoka uğradı.

Tecrübeli oyuncu Caner Erkin, alacaklarının ödnemesi icra takibi başlattığı öğrenildi.

İcra haberleriyle sarsıldı

Caner Erkin’den sonra basketbol eski şube direktörü Turhan Koray ve voleybol takımı eski kaptanı Dilara Bilge’de siyah beyazlı kulübü icraya verdi.

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