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Spor Caner Erkin neden kadro dışı kaldı?
Spor

Caner Erkin neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe Caner Erkin kararı | Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı. Futbolseverler bu kararın neden verildiğini araştırmaya başladı. Peki, Caner Erkin niye kadro dışı bırakıldı?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 17:15:00 -
Caner Erkin neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Caner Erkin neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir” denildi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Caner Erkin’in niye kadro dışı bırakıldığını araştırmaya başladı.

Milliyet'te yer alan habere göre Vitor Pereire, Caner Erkin'in sistemine uymadığını düşünüyor. Pereira'nın Caner'e "Sen iyi bir oyuncusun. Bu kararım kaliten ile ilgili değil. Benim oynatacağım sisteme uymuyorsun. İlk 11 oynamaya alışkın bir oyuncu olduğun yedek kalmak senin için sorun olabilir" dediği ileri sürüldü.

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