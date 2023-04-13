Candaş Tolga Işık ve Muharrem İnce arasında canlı yayında tartışma

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti, Millet İttifakı'nın teklifi, geçen seçimde Demirtaş'ı ziyaret etmesi, milletvekili adayının dans videosu gibi gündemde olan pek çok soruya cevap verdi.



Muharrem İnce'nin 7'li, ittifak sözlerine sinirlenen sunucu "Siz de mi 7'li diyorsunuz şimdi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da 7'li diyor" diye çıkıştı.

İnce, Işık'ın "Sizde mi 7’li diyorsunuz şimdi?" sorusuna ise "Utanmaya, saklanmaya gerek yok. HDP aday çıkarmadı ve destekliyor." yanıtını verdi. Işık'ın "TİP de destekliyor. Niye 8'li demiyorsunuz?" sözlerinin ardından ise İnce "8'li diyelim, kaçlıysa." dedi.