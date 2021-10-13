Candaş Tolga gazladı, Yılmaz Erdoğan patladı!

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Yılmaz Erdoğan, 'Az Önce Konuştum'da Candaş Tolga Işık'ın 'Bir Demet Tiyatro' ile ilgili yönelttiği soruyla RTÜK'ü hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 18:58:00 - 2021-10-13 19:57:56

 yeniakit.com.tr 

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve toplum ahlakı ile İslami değerleri alaşağı eden Çok Güzel Hareketler sunucusu Yılmaz Erdoğan, Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu.

Erdoğan, ‘Az Önce Konuştum’da kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

RTÜK'ü hedef aldılar

Işık, "Bir Demet Tiyatro yeniden oynar mı televizyonda? RTÜK parça pinçik edebilir" şeklinde sorduğu soruyla oyuncuyu gaza getirince Erdoğan da RTÜK'ü hedef alan ifadeler kullandı.

İkili, karşılıklı gülüşmeler eşliğinde oyundaki karakterlerin RTÜK’e takılacağını söyledi. Özellikle dizi ve filmlerle Türk aile yapısı hedef alınırken, Erdoğan, “Oyunların bir zararını görmedik’ deyince Işık, alaycı bir tavırla, “Hiç birimiz ahlaksız olmadık” dedi.

Işık’ın sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Yeniden yapsak olmaz. Aynı tat olmaz. Bunu düşündük hatta ben bir altın sezon kütüphanede dursun diye yazdım. Belki BKM 30. yıl için falan yapılabilir. Hasretlik hali güzel, sıradan bir şey haline getirmeyelim. Yeniden yayınlanırsa Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray'ı ise komple biplerler. Ancak Saldıray, Feriştah seyredip kimse ahlaksız olmadı. Çünkü ahlak öyle bozulan bir şey değil. Yoğurt gibi hava alınca bozulan bir şey değil. Bozulması da düzeltilmesi de daha zor bir şey. Özgür sanatla bozulmaz."

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