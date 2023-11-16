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Medya Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Medya

Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-16 11:01:00 -
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. İfadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenilen fenomen kardeşler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Candan kardeşlerle birlikte şüpheli Hacı İsrafil S. de adliyeye sevk edildi.

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