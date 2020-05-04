  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çan’da trafik haftası nedeniyle jandarmadan sürücülere anlamlı broşür

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından İlçenin giriş ve çıkış noktalarında “ Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası “ dolayısıyla sürücüler ile yolcular el broşürleriyle bilgilendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:19:18 -
Çan’da trafik haftası nedeniyle jandarmadan sürücülere anlamlı broşür

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından İlçenin giriş ve çıkış noktalarında “ Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası “ dolayısıyla sürücüler ile yolcular el broşürleriyle bilgilendirildi.


Trafik kazalarındaki ölüm ve yaralı sayılarını dikkat çeken jandarma ekipleri, kazaların önlenmesi için trafik kurallarına azami riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Jandarma timleri ayrıca trafik kuralları ile ilgili afişleri köylerde vatandaşların görebileceği yerlere asarak vatandaşı bilgilendirme yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı