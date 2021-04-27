Cancık'lar Demirtaş ekseninde buluştu

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Terör örgütü FETÖ’nün firari kalemşörü Can Dündar da, HDP’ye destek oldu. FETÖ’cü Dündar, Selahattin Demirtaş sevgisini açığa vurarak, sosyal medya hesabından, “Bu zorlu koşullarda tam bir liderlik sergiliyor” şeklinde paylaşımda bulundu.

FETÖ'cüler de HDP'nin yanında

Kobani eylemlerinden yaklaşık altı yıl sonra başlatılan soruşturmanın ardından açılan ve Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişinin yargılanacağı dava sürerken, terör seviciler de HDP etrafında toplaştı.

HDP’nin çağrıları 6-7 Ekim olaylarının nedeni olduğu açıkça ortadayken, terör seviciler HDP’nin yargılanmasına karşı. Terör örgütü FETÖ’nün firari kalemşörü Can Dündar da, HDP’ye destek oldu.

FETÖ’cü Dündar, Selahattin Demirtaş sevgisini açığa vurarak, “En zorlu, ama en doğru yol bu: Yargılanırken yargılamak ve yargıç kılığındaki iktidar tetikçilerine, hukuku katletmenin yarın kendilerine pahalıya mal olacağını hissetmek. Hapisteki biri için zor, ama @hdpdemirtas bu zorlu koşullarda tam bir liderlik sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Barosu da geçtiğimiz gün 14 baronun da imzasını alarak HDP için basın açıklaması yapmıştı. Bilindiği üzere 2014 yılında HDP’nin çağrısı üzerine başlayan ülke genelindeki terör eylemlerinde 37 kişi hayatını kaybetmiş, 761 kişi yaralanmıştı. 28'i tutuklu, 6'sı tutuksuz, diğerleri firari sanıklar hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezası talep ediliyor.