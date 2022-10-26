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Spor "Canavar"ın başarı sırrı!
Spor

"Canavar"ın başarı sırrı!

Bu sezon 16 maçta 25 gol katkısıyla oynayan "canavar" Erling Haaland'ın başarı sırrı ağızları açık bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 08:03:00 -
"Canavar"ın başarı sırrı!

Bu sezon başında Borussia Dortmund'dan 75 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, kendisine her anlamda çok iyi bakmaya çalışıyor.

İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre Haaland, akşam 22.00 civarında uyumadan önce telefonu dahil tüm elektronik cihazları kapatıyor.

Norveçli golcünün, yatağa yatmadan önce de ışığı filtrelemek için turuncu gözlük ve uyku kalitesini ölçmek için de uyku sırasında 'OuraRing' (Uyku ve fiziksel aktiviteyi izlemek için kullanılan akıllı bir yüzük) taktığı öğrenildi.

Günde 6 bin kalori alan 90 kg ağırlığındaki 22 yaşındaki forvetle ilgili Norveç'ten takım arkadaşı Fenerbahçeli Joshua King bir röportajında, "Onun gibi yemek yiyen birini daha önce görmedim. Bir ayı gibi yemek yiyor" demişti.

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