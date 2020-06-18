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Aktüel

Canan Volkan Çetin çifti Türkiye’nin göz bebeği oldu

Türkiye’nin en fit, en hit ve örnek ailesi Canan Volkan Çetin çifti sosyal medya adreslerinden verdikleri mesajlarla ülkenin en sevilen ailesi haline geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:37:23 -
Canan Volkan Çetin çifti Türkiye’nin göz bebeği oldu

Türkiye’nin en fit, en hit ve örnek ailesi Canan Volkan Çetin çifti sosyal medya adreslerinden verdikleri mesajlarla ülkenin en sevilen ailesi haline geldi.


Herkes onları çok sevdi; Türkiye’nin en fit, en hit ve örnek ailesi Çetin çifti sosyal medyada ülkenin en çok takipçisi olan ailesi oldu. "Mother&Father Of Hercules" adıyla sosyal medyada hesapları olan aile mutluluklarını fotoğraf ve videolarla tüm dünya ile paylaşıyorlar. Yaklaşık dört yüz binlere ulaşan takipçi sayısıyla belki de sosyal medyada ilk sıraların başında gelen aile verdikleri sosyal içerikli mesajlarla da herkesin gönlünde taht kurmuş durumda.


Yine Türkiye’nin en sevilen ailesi oğulları Yaman’ında aralarına katılmasının ardından paylaştıkları fotoğraflardaki uyum ve ahenk onlara yüz binleri aşan takipçi kazandırmış. Güzelliği dillere destan ailenin first layd’si Canan Çetin İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde Sağlık bilimleri üzerine eğitimini tamamladıktan sonra özel bir hastanede Genel Müdürlükte görev yapmış ve ardından da Etilerde, şimdilerde herkesin rağbet ettiği güzellik merkezini kurmuş. Ailenin babası Volkan Çetin ise iş adamı; Türkiye bu güzel aileyi çok sevdi. Gerek mankenlere taş çıkartacak vücut hatları, gerek sempatik tavırları ve gerekse Türk ailelerine yakışır verdikleri güzel mesajlarla ülkenin göz bebeği haline gelen Çetin ailesi, yüreklerindeki alçak gönüllülük güzellik ve sevgiyle her alanda ilerlemeye ve ülkenin sevgilisi olmaya devam ediyorlar.

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