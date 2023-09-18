Canan Karatay'ın kefir yorumu gündem oldu

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, SözcüTV'de soruları cevapladı. Karatay'ın kefir hakkındaki açıklamaları oldukça ilgi çekti.

Karatay şunları söyledi:

Kefirin ayran farkı yok, sütün fermente halidir. Doğal fermantasyon yapıldığı zaman, iyi bir sütle yapıldığı zaman... İyi bir süt ne demek, inek sütü tehlikelidir. Manda sütünden, koyun sütünden alıp yapabilirler.

Kefir demek, ayrandan farkı yok. Ve yoğurt demek, en önemlisi. Zahmet etsin ev hanımları, yoğurt yapsınlar. Çocuklarıyla birlikte yapsınlar. Çocuklar çok heveslenir. Kendi yoğurtlarını yapıp yesinler, ailelerine yedirsinler. Bu çok önemli bir faaliyet. Uygulamalı bir faaliyet. Çocuk kendi yaparsa mutlu olur, bol bol yer. Yoğurt çok önemli.