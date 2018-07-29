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Canan Karatay'ın cezası onandı

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 3 yıl önce “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklamasının üzerine yapılan şikayet sonucu Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Daire tarafından onandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:47
Canan Karatay'ın cezası onandı

Ekranların en tanınmış diyetisyenlerinden biri olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle başı dertten kurtulmuyor. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Daire tarafından onandı.

TABİP ODASI CEZA VERMİŞTİ

Üç yıl önce bu sözlerden sonra harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015’te Karatay’ı İstanbul Tabip Odası’na şikayet etmiş, yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015’te Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması”na karar vermişti. Karatay, bu karara itiraz etmiş, ama sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış ancak mahkeme 21 Nisan 2017 tarihli disiplin işleminin iptali istemli davanın reddine karar verip “Disiplin cezası yerindedir” denilmişti.

İSTİNAFTAN SONRA DANIŞTAY DA ONADI

Karatay’ın avukatı bu kez yerel mahkeme kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurmuş, ancak buradan da istediği sonuç çıkmamıştı. Karatay, bu kez Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını 19 Mart’ta temyize götürmüştü. Ancak Karatay’ın bu girişimi de sonuç vermedi. 7 Haziran tarihinde verildiği ortaya çıkan mahkeme kararında, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin 19/03/2018 tarih kararı ile temyiz isteminin reddine ilişkin verilen kararda hukuka aykırılık görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI "DİSİPLİN İŞLEMİ UYGULANSIN" DEDİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, 19 Haziran tarihinde İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazıyla da Prof. Dr. Karatay’a disiplin işleminin uygulanmasının istendiği bilgisine ulaşıldı. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 26 Haziran tarihinde Prof. Dr. Karatay’ın çalıştığı özel sağlık kurumuna gönderilen yazıda ise, personel çalışma belgesinin aslının iadesinin talep edildiği ortaya çıktı.

KESİN HÜKÜM

Kararın ardından şikayetçi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin avukatı Tahir Yahya İlhan şöyle dedi: “Prof.Dr. Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men edilmesi yönündeki işlem nihai olarak onanmıştır. Danıştay 8. Daire’nin verdiği karar, 15 günlük disiplin cezasının onanmış olduğuna ilişkin kesin hükümdür. Hekimlerce gösteri mahiyetinde ve insanları allak bullak eden, bilimsel dayanaktan yoksun açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyoruz.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 10:47
  1. Ankara
  2. İstanbul Tabip Odası
  3. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  4. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
  5. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü
  6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
  7. Canan Karatay

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