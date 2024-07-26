Canan Karatay’dan sakın kullanmayın uyarısı: Yaz aylarında herkes bolca kullanıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, herkesin aksine tartışılacak bir konuya daha değindi. Yaz aylarında herkesin bol bol sürdüğü Yüksek korumalı Güneş kremlerini işaret eden Karatay, D vitamini emilimini engellediği gerekçesiyle güneş kremlerinin kansere neden olduğunu vurguladı.

Yaz aylarında çantalardan eksik edilmeyen güneş kremleri, dermatologlar tarafından sıklıkla önerilse de Canan Karatay herkesin aksine farklı bir konuya değindi. Tatil çantalarında sık sık yer alan ve her dakika yenilenen güneş kremleri bu kez uzman isimleri ikiye ayırdı. Canan Karatay güneş kremlerinin kanser yaptığını belirterek farklı bir açıklamaya değindi. İşte tüm detaylar…

KANSERE NEDEN OLUYOR

Canan Karatay "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor. Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" sözleri ile gündeme bomba gibi düştü. Özellikle yüksek faktörlü güneş kremlerinin D emilimine engel olurken kanser gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Canan Karatay'ın bu görüşüne destek çıkan uzman isimler olduğu kadar destek çıkmayan birçok kişide bulunuyor.

Dermatolog Doç. Dr. Ezgi Özkur, güneş kremlerinin faydalı olduğunu belirterek güneşin kanser yapıcı etkilerinden koruma görevini üstlendiğini söyledi. Güneş kremi kullanımının D vitamini eksikliği yaptığına dair hiçbir veri olmadığını belirten Özkur, kullanmakta herhangi bir sakınca olmadığına değindi.

GÜNEŞ KREMLERİ KANSER YAPIYOR

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Canan Karatay'ı destekleyici Bir açıklamada bulunan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, güneş kremlerinin birçok kimyasalı barındırdığını belirterek bunların bazılarının kanserojen olduğuna değindi. karar'ın aktardığı haberde: Küçükusta, hormon bozucu olan bu ürünlerin deriye temas etmesi ile birlikte güneş kremi, güneş sütü veya başka tür Kozmetik ürünlerinin D vitamini sentezini bozduğunu aktardı.