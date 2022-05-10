Canan Karatay’dan romatoit artrit bitkisel tedavisi! Romatoid artrit beslenme ve yenmemesi gerekenler

Romatoid artrit eklem iltihabının sık görülen formudur ve eklemlerin içindeki zarda (sinoviyumda) ve/veya diğer iç organlarda iltihaba yol açar. Eklem hattı kalınlaşır ve eklemde ısı artışı, şişme ve ağrıya yol açabilir. Romatoid artrit yıllarca devam eder yani kronik bir hastalıktır.

Canan Karatay’dan romatoit artrit bitkisel tedavisi

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise, zeytinyağının ana sütü gibi olduğunu ifade ederek, “Doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür. Ne demek ana sütü, bütün hastalıkları önler demek. Bağışıklık sistemini güçlendirir, romatoid artrit, demanstan korur” dedi.

ZEYTİN YAĞININ SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Zeytinyağı, koruyucu ve tedavi edici özelliklerinden dolayı yüzyıllardır kullanılmaktadır. Zeytinyağından zengin bir beslenme tarzının hiperkolesterolemi, kardiyovasküler hastalıklar, oksidatif stres, obezite, Tip-2 diyabet, inlamasyon, kanserden korunmada olumlu etkileri bulunmakta, ayrıca doygunluk hissinin düzenlenmesinde de rol almaktadır.

Hücre yaşlanması, ateroskleroz, diyabet, romatoid artrit, demans, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları, meme-prostat ve kolon kanseri gibi ciddi hastalıkların gelişimi hücrelerin sürekli oksidatif hasara uğramasıyla ilişkilidir.

Zeytinyağındaki fenolik bileşiklerin ise vücutta serbest radikal üretimini azaltma ve hücreleri DNA oksidasyonuna karşı koruma gibi görevleri bulunmaktadır. Ancak; serbest radikal hasarına bağlı yaşlanmaya karşı korunabilmek için beslenmede zeytinyağına yer verilmesine çocukluk döneminden itibaren başlanılması önemlidir.

Bu özelliklere ek olarak, Akdeniz diyetinin önemli bir parçası olan zeytinyağının sebze yemekleri, kuru baklagiller ve salatalarla birlikte kullanılması sonucu tüm bu besinlerde bulunan bileşenler ile sindirim sistemi, glisemik cevap üzerindeki etkiler de ağırlık kontrolünün sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Üç yıl boyunca süren bir çalışmada; Akdeniz diyetine uygun bir beslenme planına ek olarak zeytinyağı tüketiminin, Akdeniz diyetine uygun bir beslenme planına ek olarak kuruyemiş tüketimi ve düşük yağlı bir beslenme planına göre vücutta antioksidan kapasitesinin yükselmesini ve ağırlık kaybını sağladığı saptanmıştır.

Artrit hastalığında uzak durulması gereken besinler

Omega 6 Yağ Asitleri: Mısır, aspir, ayçiçeği ve bitkisel yağlar.

Doymuş Yağlar: Tereyağı, süt ve süt ürünleri, kırmızı et gibi hayvansal gıdalar, hurma yağı, hindistan cevizi yağı ve palm yağı doymuş yağ içermektedir.

Romatoid artritte beslenme listesi

Balık ve yağsız kırmızı et, bol sebze, taze meyve, zeytinyağı, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler ve yağlı tohumları içerir. Yapılan bir çalışmada akdeniz tipi beslenmenin romatoid artrit semptomlarını iyileştirdiği ve inflamasyonu azalttığı görülmüştür.